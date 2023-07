Ufficiale: tre arrivi per il settore giovanile. Alessio dal Vicenza, Kehayov dal Levski Sofia e Jurgec dal Maribor

L'attaccante arriva...per la Primavera, intanto. Come già si vociferava da giorni, la formazione di Guidi potrà contare per la prossima stagione su Filippo Alessio, attaccante classe 2004 che arriva in prestito dal Vicenza. Nell'ultima stagione, dopo una prima parte al Vicenza, nella seconda metà di stagione ha vestito la maglia dell'Empoli.

? Benvenuto nella nostra Primavera a Filippo Alessio, attaccante classe 2004. Arriva in giallorosso in prestito dal Vicenza.#ASRoma pic.twitter.com/Jq100L3Sqq — AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2023

Altri due nuovi arrivi per il settore giovanile romanista annunciato sui canali social del club. Si tratta del portiere 2007 Atanas Kehayov, arrivato dal Levski Sofia, e del coetaneo centrocampista in arrivo dal Maribor, Jan Jurgec.

? Benvenuto nel nostro Settore Giovanile ad Atanas Kehayov, portiere bulgaro classe 2007, proveniente dal Levski Sofia#ASRoma pic.twitter.com/b74jf2vpp4 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2023