La Roma lavora in questa finestra estiva di calciomercato anche per cercare i giovani talenti del futuro. Secondo il sito sportivo, il club giallorosso ha chiuso l'affare con il Vicenza per il trasferimento in giallorosso dell'attaccante classe 2004 Filippo Alessio in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Alessio verrà aggregato alla Primavera giallorossa guidata da Federico Guidi.

(goal.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE