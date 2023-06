Roma Under 17, Ciaralli: "Un privilegio lavorare per il club, dove tutto funziona perfettamente"

DAZN - Ha portato la Roma Under 17 all'ottavo scudetto di categoria, con una vittoria in rimonta per 2-1 contro l'Inter al 'Conero' di Ancona. Il tecnico Marco Ciaralli ha commentato così a fine partita questo importante successo dei suoi giocatori: "Sono molto emozionato. Devo ringraziare la società e il direttore Vincenzo Vergine che da due anni ci permette di lavorare dando grande risalto ai ragazzi e dandogli la possibilità di vincere seguendo un percorso trasversale. Questo è un gruppo che ha lavorato con tanti dell'under 18 e della primavera, dovrebbe esserci il loro staff qui con noi. Sono emozionato ma consapevole del privilegio che rappresenta la Roma e lavorare per la Roma dove tutto funziona perfettamente. Non posso che ringraziare la segreteria del settore giovanile e Marco Rubino al quale avrei voluto dedicare lo scorso anno il titolo. Non posso poi non ringraziare chi ha condotto con noi il perfezionamento tecnico: Alberto De Rossi, Marco Cassetti e Roberto Menechelli e le nove persone che sono partite per queste finali: Antonio De Ciccio, Antonio Rizzo, Riccardo Della Torca, Lorenzo Domisani, Valerio Bova, Flavio Andreozzi, Claudio Di Legge e Francesco Valenti. Con loro abbiamo condotto questo viaggio che è finito bene".