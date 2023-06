Under 17, ROMA-INTER: segui in tempo reale. Al via il match

Ultimo atto della stagione dell'Under 17, dedicata ai classe 2006, che vede Roma e Inter in finale. La formazione di Ciaralli arriva alla finale per il titolo nazionale, in programma al 'Conero' di Ancona, dopo aver estromesso il Milan in semifinale mentre la squadra di Polenghi ha eliminato la Fiorentina. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn.

IL TABELLINO

ROMA: Marin; Feola, Plaia, Golic, Reale; Bah, Romano, Tumminelli; Nardozi, Mlakar, Mannini.

A disp: De Franceschi, De Luca, Litti, Mirra, Surricchio, Ragone, Levak, Della Rocca, Almaviva.

All.: Ciaralli.

INTER: Tommasi, Re Cecconi, Cocchi, Zanchetta, Garonetti, Chiesa, Mancuso, Tigani, Mosconi, De Pieri, Lavelli.

A disp: Castelnuovo, Della Mora, Maye, Castegnaro, Ortelli, Fois, Venturini, Spinaccè, Pinotti.

All.: Polenghi.

Arbitro: Riccardo Tropiano. Assistenti: Massimiliano Miccoli - Leonardo Grimaldi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' - Al via il match.