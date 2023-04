Roma Primavera, Vergine: "Quando i ragazzi salgono in prima squadra siamo orgogliosi. Grazie a Mourinho e Pinto, sono sempre in contatto con me"

Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva al termine della vittoria per 1-0 contro l'Inter. Grazie a questo successo, i giallorossi hanno conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

VERGINE A SPORTITALIA

Staccato il pass per la finale, complimenti.

"Grazie, i complimenti vanno ai ragazzi che hanno interpretato la partita nel modo corretto: la cosa per cui sono più orgoglioso e contento è che stanno crescendo. A livello giovanile i risultati sono strumento, non il fine. Questi step servono per capire che stanno crescendo nella maniera corretta. Siamo felici, ci prepareremo alla finale: sarà una grande esperienza. Devo dire grazie a José Mourinho e Tiago Pinto, che sono costantemente in contatto con me. Nelle due ultime stagioni siamo stati la squadra con il più alto minutaggio all'Olimpico: dirlo è facile, farlo è complesso. Se non ci fosse una connessione costante diretta con la prima squadra non potrebbe avvenire tutto questo. Il compito di un direttore è quello di individuare le potenzialità e costruire tutto ciò che serve affinché quelle potenzialità possano uscire fuori al massimo: quando vediamo questi ragazzi sbocciare siamo contenti".