Roma Primavera, Vergine: "I Friedkin credono nel progetto giovani, c'è la connessione diretta con Mourinho"

SPORTITALIA - Dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera battendo in finale la Fiorentina per 2-1 il responsabile del settore giovanile della Roma, Vincenzo Vergine, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva. "Questa è la mia seconda stagione qui, ci tengo a dedicare il trofeo alla famiglia Friedkin, fanno tanti sforzi ed investimenti e credono in questo progetto giovani. E lo dimostriamo attraverso la connessione diretta tra il settore giovanile e la prima squadra, tra me, Tiago Pinto e l'allenatore Mourinho, che fa giocare tanti giovani. Siamo contenti del primato dato dal Cies alla Roma per essere la prima squadra che dal vivaio alla prima squadra porta il 17.7% dei minuti giocati dai ragazzi provenienti dal vivaio - le sue dichiarazioni -. Prendiamo i complimenti, sapendo che queste sono tappe di avvicinamento al mondo dei grandi, che li fa crescere e maturare più in fretta. Complimenti alla Fiorentina perché è una grande squadra... (arrivano in diretta i ragazzi per festeggiare, ndr)".