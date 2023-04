Coppa Italia Primavera, FIORENTINA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Grande occasione per Kayode

Allo stadio Arechi di Salerno, alle 20.30, va in scena l'ultimo atto della Coppa Italia Primavera: in finale si affrontano la Roma di Federico Guidi e la Fiorentina, detentrice del trofeo, dell'ex giallorosso Alberto Aquilani. Il tecnico romanista opta ancora per lo schieramento a tre in difesa con Keramitsis, Faticanti e Chesti, mentre in mezzo al campo spazio a Pisilli e D'Alessio con Missori e Cherubini sulle corsie. Davanti Cassano e Pagano supportano Padula punta centrale.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Martinelli; Comuzzo, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci.

All.: Aquilani.

ROMA: Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori, Pisilli, D’Alessio, Cherubini; Cassano, Pagano; Padula.

All.: Guidi.

Arbitro: Giuseppe Collu. Assistenti: Giuseppe Trischitta - Federico Pragliola. IV uomo: Luca Cherchi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

9' - Prima grande occasione del match per la Fiorentina: Distefano da sinistra crossa al centro per Kayode che sul secondo palo, da due passi, conclude di testa. Il suo tentativo termina fuori di pochissimo.

1' - Al via il match: completo viola per la Fiorentina, bianco per la Roma.





PREPARTITA

19.58 - La Roma entra in campo per effettuare il riscaldamento pre-partita.