Roma Primavera, Missori: "La nostra forza è il gruppo. Mourinho? Quando viene ci spinge a fare meglio"

Filippo Missori, terzino della Roma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva al termine della vittoria per 1-0 contro l'Inter. Grazie a questo successo, i giallorossi hanno conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

MISSORI A SPORTITALIA

"La nostra forza è sempre stata il gruppo, sin dal primo giorno. Questa partita ci tira su il morale, ci dà una grande spinta anche per il campionato. Nel primo tempo potevamo chiuderla prima, abbiamo sbagliato due o tre gol. Nel secondo siamo rientrati bene, siamo stati bravi a risalire subito da squadra come siamo. Le cose che accadono in campo rimangono in campo, dopo la partita per me è acqua passata. Questo è il gioco del calcio, normale 'stuzzicamento'. Mourinho? Abbiamo la fortuna che ci viene a vedere, non è da tutti. Ci dà una carica in più per fare sempre meglio, andremo a Salerno per giocarci questa finale".