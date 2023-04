Roma Primavera, Keramitsis: "Partita durissima, abbiamo sofferto e poi reagito. Sono felice"

SPORTITALIA - La Roma di Federico Guidi vince la Coppa Italia Primavera battendo 2-1 in finale, ai supplementari, la Fiorentina allo Stadio Arechi grazie alle reti di Misitano e Keramitsis. Il difensore greco, subito dopo il fischio finale, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva: "È stata una partita durissima, la Fiorentina è una squadra tostissima e lo abbiamo visto anche in campionato. Volevamo fare la nostra partita, abbiamo sofferto nella prima parte di gioco e poi reagito nel secondo tempo. Sono felice - le parole del giallorosso che si è presentato davanti alle telecamere con la bandiera della Grecia -. Sono molto fiero di essere greco, sono in Italia da quando ho 16 anni e sono felice. C'è anche la mia famiglia oggi".