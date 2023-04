Coppa Italia Primavera, la Roma affronterà in finale la Fiorentina: appuntamento il 26 aprile a Salerno

La Roma affronterà la Fiorentina di Alberto Aquilani in finale di Coppa Italia Primavera. I giallorossi hanno battuto 1-0 l'Inter in semifinale, mentre la Viola, detentrice del trofeo da ben quattro anni, si è imposta 3-2 sul Genoa e ha conquistato l'accesso all'ultimo atto della competizione per il quinto anno consecutivo. Il match si giocherà il 26 aprile a Salerno e l'orario non è ancora stato annunciato.