Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena la finale di Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina dell'ex giallorosso Alberto Aquilani e la Roma di Federico Guidi. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva, anche il General Manager della Roma Tiago Pinto è presente in tribuna per assistere alla gara dei ragazzi giallorossi. Oltre al dirigente romanista, sono presenti anche Morgan De Sanctis e Paulo Sousa, rispettivamente direttore sportivo e allenatore della Salernitana.

(Sportitalia)