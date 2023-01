Roma Primavera, Guidi: "C'è amarezza, abbiamo perso per due ingenuità. Subito testa alla Coppa Italia"

ASROMA.COM - Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della sconfitta per 2-1 subita in casa della Fiorentina. I giallorossi avevano agguantato il pareggio all'89' con Pisilli, ma la rete di Capasso al 94' ha regalato i tre punti alla Viola. Queste le parole del tecnico dei capitolini.

La sua analisi di questa gara?

“C’è amarezza perché sul campo meritavamo di più. Abbiamo commesso due ingenuità sulle quali dobbiamo lavorare. Il primo è sicuramente una disattenzione, la seconda è stata la voglia di andare a vincere la partita, esponendoci ad un gol che non dovevamo assolutamente prendere. Sono errori che fanno parte di un percorso di settore giovanile, non c’è esperienza. Sarà un insegnamento per il futuro”.

La Roma ha dimostrato, in ogni caso, grande carattere.

“La squadra ha dominato il campo, ha spinto, ha giocato tutto il secondo tempo nella metà campo della Fiorentina. Eravamo stati bravi a riprenderla, con un gol di grande qualità, il dispiacere nasce dal fatto che quando commetti degli errori, riprendi la partita, devi avere la lucidità per portare a casa anche un pareggio, dopo la ripresa ci può stare. In ogni caso, se giochiamo come nel secondo tempo, i risultati arriveranno”.

Ora ci sono altri impegni, a cominciare dalla Coppa Italia la prossima settimana.

“Pensiamo subito alla Coppa Italia, iniziamo martedì contro il Lecce. Ci ha creato già tanti problemi in campionato. Poi avremo il Sassuolo. Sarà una settimana difficile per gli impegni che affronteremo. Ma ci faremo trovare pronti. Anzi, questo schiaffo preso nel finale dobbiamo portarcelo dentro di noi per avere una grande motivazione e spirito di rivalsa”.

