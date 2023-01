Primavera, FIORENTINA-ROMA 1-0 (3' Capasso): segui in tempo reale. Giallorossi vicinissimi al gol con Pagano (VIDEO)

Dopo la lunga sosta, la Roma Primavera torna in campo. I ragazzi di Federico Guidi affronteranno quest'oggi alle ore 15 in trasferta la Fiorentina e tenteranno di blindare il primo posto. La formazione capitolina si trova attualmente in testa con 29 punti, a +5 dalla Juventus seconda, mentre la Viola è sesta a quota 20. I giallorossi sono imbattuti da 10 gare, in cui hanno collezionato 8 vittorie (6 consecutive) e 2 pareggi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Martinelli; Capasso, Krastev, Lucchesi, Favasuli; Berti, Vitolo, Falconi; Vigiani, Distefano; Toci.

A disp.: Tognetti, Leonardelli, Elia, Biagetti, Sene, Baroncelli, Denes, Presta, Bigozzi, Gori, Mendoza, Nardi, Atzeni, Comuzzo, Harder.

All.: Aquilani

ROMA: Baldi; Missori, Chesti, Keramitsis, Oliveiras; Faticanti, Pisilli, Pagano; Cassano, Padula (46' Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Pellegrini, D'Alessio, Silva, Ruggiero, Louakima, Falasca, Graziani, João Costa.

All.: Guidi

Arbitro: Di Graci - Assistenti: Pintaudi e Cravotta.

Marcatori: 3' Capasso.

Ammoniti: Vitolo (F), Falconi (F), Keramitsis (R), Faticanti (R), Oliveras (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

58' - Oliveras trattiene Capasso e riceve un cartellino giallo.

57' - Fallo tattico di Faticanti: ammonito.

54' - Grande occasione per Toci, che spreca tutto calciando alto da buona posizione.

52' - Ennesimo cross di Missori, si inserisce Pagano che di testa spedisce di un soffio fuori.

49' - Oliveras vicino al gol. Il tiro del terzino esce di pochissimo al lato del palo alla destra della porta della Fiorentina.

48' - Cross di Missori per Misitano, ma il suo colpo di testa viene bloccato da Martinelli.

45' - Al via la seconda frazione di gioco. Un cambio per Guidi: esce Padula ed entra Misitano.

Primo tempo

45' - Termina il primo tempo: Fiorentina 1-0 Roma.

42' - Pagano calcia dai 25 metri, Martinelli blocca e fa sua la sfera.

39' - Tiro-cross pericolosissimo di Capasso, Baldi incerto non trattiene, ma Keramitsis evita i guai e spazza in fallo laterale.

38' - Buona occasione per Padula, che calcia di destro provando a incrociare il tiro sul palo lontano, ma Martinelli è reattivo e respinge.

35' - È Keramitsis il primo ammonito della Roma.

33' - Seconda ammonizioni per la Fiorentina: punita la trattenuta di Falconi su Cherubini.

31' - Il primo cartellino giallo del match è indirizzato nei confronti di Vitolo.

28' - Grande giocata di Toci, il quale si gira e calcia violentemente a rete: ottimo intervento di Baldi, che devia in angolo.

21' - Inserimento di Cherubini, salva tutto Lucchesi.

13' - Punizione di Pagano: la conclusione sfiora l'incrocio dei pali e termina leggermente alta.

8' - Distefano si accentra e calcia, il tiro viene deviato dalla difesa giallorossa e Baldi blocca facilmente.

6' - Ci prova Cherubini, palla al lato.

3' - Fiorentina in vantaggio: Capasso approfitta della prateria lasciata dalla retroguardia avversaria e si invola verso la porta. Il calciatore dei toscani si presenta davanti a Baldi e mette a segno l'1-0.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

15:00 - La Roma comunica la formazione ufficiale scelta da Guidi e posta un video del riscaldamento dei ragazzi di Guidi.