Roma Primavera, Guidi: "Sono contento, dobbiamo continuare così. Godiamoci il primo posto momentaneo"

ASROMA.COM - Federico Guidi, allenatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club in seguito all'ottima vittoria per 1-3 in casa del Frosinone. I giallorossi hanno disputato una grande partita e grazie alle reti di Faticanti, Pisilli e Pagano sono volati momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della Juventus. Queste le sue dichiarazioni.

Questa squadra sa vincere in tantissimi modi diversi. La Roma ci ha messo qualità, ma anche tanta testa.

"Sì, c'è da dare atto a questi ragazzi che avevano preparato bene questa partita. Sapevamo di poter incontrare questo tipo di difficoltà. La squadra è stata brava a non cadere nelle provocazioni, fermo restando che negli ultimi 10 minuti avremmo potuto gestire con più tranquillità la partita, e invece in qualche situazione ci siamo ritrovato a tu per tu. Una situazione, questa, che dobbiamo evitare. Dobbiamo sì giocare con il cuore caldo, ma la testa deve rimanere molto fredda. Altrimenti, rischi di rovinare in pochi minuti una prestazione, che ti permetteva di stare in vantaggio, ed era giusto che i ragazzi terminassero il match con un risultato positivo. Sono contento. Ora ci prepariamo a una grandissima sfida (Roma-Juventus, sabato 13 novembre alle 13, ndr), aspettando il risultato di Juventus-Inter. Intanto ci godiamo il primo posto momentaneo in classifica, ma soprattutto la crescita dei ragazzi".

Una crescita certificata anche dai numeri: quinta vittoria consecutiva.

"Sì, e anche se cambiano gli interpreti, chiunque entra o gioca dall'inizio lo fa da protagonista. Questo significa che durante la settimana la squadra lavora nella maniera giusta. Dobbiamo continuare così. Per ora ci godiamo il momento, perché è un trend positivo, ma dobbiamo subito pensare alla prossima, perché il percorso di crescita non si deve arrestare e dobbiamo sempre migliorare. C'è ancora tanto lavoro da fare".

Sabato c'è la Juventrus: siamo stati anche bravi a non collezionare cartellini, perché questo avrebbe potuto condizionare la gara con i bianconeri.

"Come ho detto prima, sono contento, perché avevo avvisato i ragazzi del tipo di situazione che avremmo potuto incontrare. Li avevo 'minacciati': chi avesse preso ammonizioni o espulsioni per atteggiamenti non calcistici avrebbe sicuramente pagato, perché sono errori che chi vuol diventare protagonista non deve assolutamente fare. Oggi sono stati bravi, quindi sono felice di quello che hanno fatto. Ora c'è la Juventus. Sarà un altro tipo di partita, con tantissimo talento in campo. Riposiamoci un giorno e da lunedì testa bassa a lavorare, analizzando quello che di buono è stato fatto oggi e gli errori commessi. Ce ne sono stati e li dobbiamo assolutamente correggere".

