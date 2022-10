Primavera, GUIDI: "Sono estremamente soddisfatto, settimana importante ad iniziare dall'esordio di Faticanti"

Federico Guidi, allenatore della Primavera giallorossa, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Lecce. Queste le sue parole:

Oggi la Roma ha vinto anche con cinismo.

"Sono estremamente soddisfatto, veramente. Si viene da una settimana piena di emozioni. A iniziare dall'esordio di Faticanti in prima squadra. Poi, oggi siamo riusciti a battere un avversario esperto, di qualità come il Lecce. Con tanto cuore, spirito di sacrificio, umiltà. Significa che i ragazzi hanno valori importanti dentro, li mettono in campo per coltivare il loro sogno, arrivare nel calcio dei grandi. E saper vincere questo tipo di partite, che è sinonimo di grande maturità. Oggi c'è grande soddisfazione".