Primavera, ROMA-LECCE 0-0: segui in tempo reale. A breve il fischio d'inizio (VIDEO)

La Roma Primavera è pronta a tornare in campo e oggi alle ore 14:00 affronterà il Lecce di Coppitelli. I ragazzi di Guidi sono in un ottimo momento di forma, infatti sono imbattuti da 7 partite e vengono da 3 vittorie consecutive, l'ultima delle quali in casa del Milan per 1-4. I giallorossi sono terzi in classifica con 20 punti, mentre i salentini si trovano all'ottavo posto con 14 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pagano, Faticanti, Pisilli; Cassano, Satriano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Falasca, Ciuferri, Costa.

All.: Guidi

LECCE: Borbei; Dorgu, Hasic, Ciucci, Munoz; Berisha, Vulturar, Samek; Salomaa, Burnete, Corfitzen.

A disp.: Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Carrozzo, Gueddar, Daka, Minerva, Kausinis, Borgo, Milli.

All.: Coppitelli

Arbitro: Monaldi - Assistenti: Del Santo Spataru e Piazzini.

PREPARTITA

12:36 - Ecco la formazione ufficiale della Roma. Focus anche sul riscaldamento dei giallorossi.