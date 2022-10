Primavera, ROMA-INTER 3-1 (29' e 60' Satriano, 32' Cassano, 51' Fontanarosa): segui in tempo reale. I nerazzurri provano ad accorciare (VIDEO)

Alle 11 la Roma del tecnico Guidi affronterà l'Inter di Chivu. La gara sarà valida per la 7ª giornata della Prima Fase - Girone Unico "all'italiana" del Campionato Primavera 1 TIMVISION. La Roma è alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica mentre l'Inter dovrà dare tutto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima (70' D'Alessio), Foubert-Jacquemin, Chesti, Oliveras; Pagano (53' Pisilli), Faticanti, Tahirovic; Cassano, Satriano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello , Ivković, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, Majchrkaz, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

INTER (4-3-3) : Calligaris; Zanotti , Guercio, Fontanarosa, Perin; Andersen (65' Martini), Bonavita (65' Grygar), Kamate (46' Di Maggio); Owusu, Curatolo (78' Biral), Esposito (46' Zefi).

A disp.: Basti, Del Vecchio, Stabile, Sarr, Stante, Di Pentima, Pelamatti.

All.: Chivu.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Marcatori: 29' e 60' Satriano, 32' Cassano, 51' Fontanarosa

Ammoniti: Calligaris (I), Pagano (R)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

80' - Punizione da ottima posizione per l'Inter

78 ' - Cambio per l'Inter: dentro Biral per Curatolo

75' - Cross di Zefi, Baldi incerto: la palla termina sulla traversa e poi in calcio d'angolo

70' - Sostituzione per la Roma: entra D'Alessio al posto di Louakima

66' - Altro giallo per la Roma: ammonito Pisilli per una trattenuta su Di Maggio

65' - Doppia sostituzione per l'Inter: entrano Martini e Grygar per Andersen e Bonavita

60' - 3-1 PER LA ROMA! Ancora Satriano a segno. Assist di Pisilli per il centravanti della Roma, il quale spinge il pallone in porta da due passi e realizza la sua doppietta personale

55' - Miracolo di Calligaris su Cherubini, che evita il 3-1

53' - Fuori Pagano dentro Pisilli

51' - Gol dell'Inter, Fontanarosa accorcia le distanze con un gran sinistro che si infila sotto la traversa

50' - Cross di Di Maggio, Chesti anticipa Curatolo e rischia l'autogol. Si salva la Roma

47' - Ammonito Pagano, è il primo sanzionato della Roma

46' - Riparte la gara

Primo tempo

46' - Termina il primo tempo: 2-0 per la Roma

45' - Colpo di testa di Foubert-Jacquemin, grande parata di Calligaris

44' - La punizione di Oliveras viene deviata in angolo

43' - Calligaris colpisce Satriano a un passo dall'area di rigore. Cartellino giallo per il portiere dell'Inter e punizione da posizione molto interessante per la Roma

32' - RADDOPPIO ROMA! 2-0 IN TRE MINUTI! Clamoroso gol di Cassano che palleggia in area e scarica un siluro alle spalle di Calligaris

29' - ROMA IN VANTAGGIO! Cross in mezzo di Louakima e perfetto inserimento di Satriano, che mette a segno la rete dell'1-0

22' - Enorme occasione per la Roma: Cherubini lascia sul posto un difensore e calcia, ma il portiere dell'Inter respinge. Cassano si avventa sulla ribattuta, ma il pallone viene salvato sulla linea

8' - Punizione Roma: batte Pagano ma la palla termina ampiamente fuori

3' - Ci prova Bonavita, palla alta sopra la traversa

1'- Al via il match

PREPARTITA