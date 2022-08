Roma Primavera, Guidi: "Complimenti ai ragazzi. Il percorso è ancora lungo, ma dobbiamo continuare su questa strada"

La Roma Primavera torna a vincere imponendosi a Bergamo per 1-4 contro l'Atalanta grazie alle reti di Volpato, Satriano, Pisilli e Cassano. I ragazzi di Guidi hanno reagito in maniera egregia alla sconfitta casalinga subita per mano del Bologna e quest'oggi hanno dominato una squadra di grande valore come quella bergamasca. Al termine del match il tecnico dei giallorossi ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole.

È stata una gran bella risposta da parte del gruppo.

"Assolutamente sì. I ragazzi meritano i complimenti. Tolti i primi minuti, dove le due squadre si sono studiate (anche se avevamo già preso il dominio della palla e del campo), dopo il cooling break abbiamo meritato ampiamente il risultato, che poteva essere anche più ampio. Mi è piaciuta la qualità del gioco. L'unico neo è il gol subìto: sono queste le cose sulle quali dobbiamo migliorare, per ambire a qualcosa in più. a crescere, a fare meglio, per cercare di fare il salto nei professionisti. È chiaro che non puoi mai spegnere il cervello, perché il pericolo può arrivare in qualsiasi momento e da qualunque posizione. Ma tolto quel neo, i ragazzi si sono espressi bene come singoli, come reparti e come squadra".

In questo risultato c'è anche la qualità di un gioco, che ha portato a dominare l'Atalanta.

"Sono completamente d'accordo. Quando la squadra riesce a giocare bene, e di insieme, è più facile arrivare al risultato e, soprattutto, quando giochi bene si esaltano anche le caratteristiche dei singoli. Questo oggi è stato fatto. È una tappa del nostro percorso, che è lunghissimo. C'è tanto da fare, tanto da migliorare. E soprattutto c'è da capire che questa è la strada tracciata, la strada giusta, e su questa dobbiamo proseguire".

Le individualità di Volpato, i gol arrivati palla a terra, gli inserimenti di Pisilli, lo strapotere fisico di Satriano: in questo gruppo c'è un po' di tutto.

"Sì, l'ho ripetuto tante volte. Abbiamo tante caratteristiche differenti uno dall'altro, ma sono tutti ragazzi che hanno delle potenzialità, sui quali possiamo investire tempo e sacrifici, perché sono in tanti che possono ambire a giocare in palcoscenici più importanti del campionato Primavera. Però, il lavoro quotidiano deve essere fatto bene, con grande spirito di sacrificio, senza sedersi mai. E con questa fame che si è vista oggi. Perché è chiaro che c'è stata una reazione dopo la batosta casalinga, e quindi ognuno di noi ha dato qualcosa in più. Ma questo è un gruppo di talento e dobbiamo insistere e continuare a lavorare come stiamo facendo".

