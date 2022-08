Primavera, Atalanta-Roma 1-3 (45' Volpato, 54' Satriano, 55' De Nipoti, 58' Pisilli): segui in tempo reale.15 minuti al termine del match (VIDEO)

Reduce dalla prima sconfitta stagionale, rimediata in casa contro il Bologna, la Roma Primavera torna in campo in infrasettimanale. Avversario della squadra di Guidi è l'Atalanta e il tecnico giallorosso ha scelto Baldi in porta con Missori, Keramitsis, Chesti e Oliveras a completare la linea difensiva. Mediana composta da Tahirovic, Vetkal e Pisilli con Volpato, Satriano e Cherubini nel tridente offensivo.

Nel primo tempo le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno collezionato varie occasioni, ma la più clamorosa capita a Cherubini, il quale al minuto 41 colpisce la traversa. Poco più tardi arriva il gol del vantaggio giallorosso: lo stesso Cherubini serve Volpato, che scarica un mancino potentissimo dai 25 metri e la palla si infila sotto il sette alla destra del portiere bergamasco. Termina quindi sullo 0-1 la prima frazione di gioco. Inizia la ripresa e la partita si accende definitivamente: Al minuto 54 Satriano realizza la rete del raddoppio della Roma, ma 60 secondi dopo i nerazzurri accorciano le distanze con De Nipoti. Al 58’ i giallorossi tornano avanti di due gol grazie all’1-3 di Pisilli, che fa respirare i capitolini.

IL TABELLINO

ATALANTA: Bertini; Bordiga (46’ Bernasconi), Regonesi, Guerini (46’ Del Lungo), Ghezzi; Muhameti, Chiwisa; David Pérez, De Nipoti (58' Omar), Palestra; Fisic (64' Colombo).

A disp.: Maglieri, Saleh, Roaldsøy, Riccio, Ramaj, Vitucci, Stabile, Armstrong, Vavassori, Bevilacqua, Tornaghi.

All.: Fioretto.

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Vetkal, Tahirovic; Volpato, Satriano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Pagano, Cassano, Pellegrini, Koffi, Misitano, D'Alessio, Louakima, Falasca, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

Arbitro: Sfira - Assistenti: Ceolin - Franco

Marcatori: 45’ Volpato, 54’ Satriano, 55’ De Nipoti, 58’ Pisilli

Note: Recupero 2’ pt