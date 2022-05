VIDEO - La Roma Primavera chiama il pubblico a raccolta per la finale scudetto con l'Inter: "Abbiamo bisogno di voi"

Vigilia di finale scudetto per la Roma Primavera, già carica in vista della partita contro l'Inter che andrà in scena domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia. E i giovani giallorossi non esitano a chiedere il supporto dei tifosi: come mostrato in un video pubblicato dal profilo Twitter del club giallorosso, la squadra lascia la parola a Filippo Tripi per l'appello al pubblico: "Ciao tifosi romanisti! Vi aspettiamo domani sera al Mapei per la nostra finale scudetto, abbiamo bisogno di voi!". Alle sue parole risponde la squadra tutta in coro: "Daje!"