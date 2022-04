Generation Adidas Cup: ko ai rigori per la Roma U17 con lo Sporting Kansas City. Ciarelli: "Peccato, se non si segna i rigori diventano un problema" (VIDEO)

La Roma Under 17 è scesa in campo nella seconda sfida della Generation Adidas Cup 2022, un torneo giovanile organizzato dalla MLS che si sta svolgendo in Texas. Dopo il ko ai rigori contro i Portland Timbers, i giallorossi perdono di nuovo ai rigori con lo Sporting Kansas City: 0-0 dopo i regolamentari e 6-5 per gli statunitensi dopo i rigori. Martedì è in programma la partita decisiva contro l'Inter Miami.

Dopo il match il tecnico giallorosso Marco Ciarelli ha parlato ai canali ufficiali del club: "La difficoltà è giocare, riuscire a fare la partita nel poco tempo a disposizione. Di tempo ce n'è effettivamente poco, ci sono troppe interruzioni, si sta tanto fermi. Dei 30 minuti ne rimangono pochi a disposizione e in quei pochi non siamo riusciti ad ottimizzare le occasioni che abbiamo avuto e siamo andati di nuovo ai rigori, dove non ci sono stati amici neanche questa volta".

30' effettivi, spesso si ha la percezione che si punti ai calci di rigore?

"Sì, è un'analisi corretta che condivido. L'impressione era che si cercassero i rigori. Abbiamo provato a fare la partita in modo un po' diverso da ieri, in effetti siamo stati più nella loro metà campo che nella nostra. Però se poi non si fa gol, i rigori possono diventare un problema e lo sono diventati. Peccato, il portiere era riuscito a pararne due, poi gli sono tornati addosso e sono entrati dentro".

Dopo due giornate è comunque anche questa un tipo di esperienza?

"Bisogna saper interpretare i momenti, qui ce ne sono tanti all'interno della stessa partita che dura molto poco. Anche i rigori, per quanto siano un elemento fine a se stesso, ci aiutano perché alzano la tensione. Noi ci dobbiamo lavorare, il fatto che si viva questa esperienza e lo si faccia prima delle fasi finali è un aspetto positivo anche per il loro futuro".