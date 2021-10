U16, Roma-Napoli 2-2: clamoroso gol di mano del pari degli azzurri (VIDEO)

Tre giorni fa è andata in scena a Trigoria la sfida, terminata 2-2, tra la Roma Under 16 e i pari età del Napoli. A far discutere, però, è la rete del pareggio degli azzurri: come si può notare nel video pubblicato da "Il Romanista" che riprende le immagini dalla Roma, nel finale il Napoli firma il 2-2 definitivo con Pinzolo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo segna con la mano, infrazione non rilevata dall'arbitro. "Non è pallavolo", grida giustamente il telecronista della Roma commentando in diretta l'episodio.

La Roma era andata in vantaggio grazie alle reti di Mannini e De Luca, poi il Napoli aveva accorciato le distanze prima del 2-2 finale.