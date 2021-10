Roma Primavera, De Rossi: "Partita difficilissima, ottimo approccio dei ragazzi" (VIDEO)

Al termine della netta vittoria della Roma Primavera ai danni del Pescara, 3-0 in trasferta per i giallorossi, è intervenuto ai canali ufficiali del club il tecnico Alberto De Rossi. "Questa è una partita difficilissima e così è stata. È chiaro che l'approccio è stato ottimo, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo incanalato la partita ma poi abbiamo combattuto - le parole dell'allenatore giallorosso ai canali ufficiali del club -. Se devo spendere una parola in più sull'atteggiamento dei ragazzi, su come giocano e affrontano le partite, è sulla fase di non possesso: sono davvero concentratissimi e votati al recupero della palla, che forse negli anni è sempre stato l'aspetto più difficile da curare. Temevo molto questa squadra e questa partita perché sono le partite che ti possono andare di traverso".

La Roma arrivava anche con tante assenze. È un motivo in più per essere felici?

"Sono strafelice perché abbiamo fatto giocare anche i ragazzi dell'Under 18. Noi e l'Under 18 siamo lo stesso gruppo. Voglio sottolineare anche come loro si sono calati nella mentalità di pressare, attaccare, correre e giocare di squadra".