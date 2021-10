Primavera, PESCARA-ROMA 0-3: al via il secondo tempo, giallorossi avanti con un gol di Voelkerling e due di Felix

Tre settimane fa si è presa la testa della classifica. Il campionato è ripreso sabato scorso e la Roma Primavera è ancora in vetta (raggiunta dal Genoa a quota 10 punti), ma la formazione di Alberto De Rossi oggi possono allungare. I giallorossi chiudono il quinto turno del campionato di categoria nel posticipo con il Pescara.

IL TABELLINO

PESCARA: Lucatelli; Staver, Palmentieri, Sakho, Longobardi; Kuqi, D. Mehic, A. Mehic; Patanè, Blanuta, Delle Monache.

A disp.: Gallo, Savarese, Colazzilli, Scipione, Colarelli, Dieye, Dagasso, Straccio, Salvatore, Scipioni, Sayari, Stampella.

All.: Iervese.

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Tripi; Louakima, Di Bartolo, Faticanti, Rocchetti; Riccardi; Voelkerling, Felix.

A disp.: Berti, Del Bello, Satriano, Volpato, Dicorato, Ngingi, Cherubini, Keramitsis, D'Alessio, Falasca, Koffi.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Leone di Barletta. Assistenti: Bocca e Festa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

46' - Inizia il secondo tempo.

Primo tempo

48' - Finisce il primo tempo dopo 3' di recupero. Giallorossi saldamente in vantaggio.

36' - Grandissima parata in tuffo di Mastrantonio: il portiere giallorosso ha negato il gol su calcio di punizione a Delle Monache.

30' - Occasionissima per la Roma, con Riccardi che sfiora il gol in scivolata sul cross basso di Louakima. Il giallorosso ha mancato di pochissimo l'appuntamento con il pallone e quindi con il gol.

29' - Rischio per la Roma. Corner per il Pescara, Morichelli rischia di segnare un'autorete nel tentativo di spazzare il pallone, ma Mastrantonio è attento e pronto a respingere.

16' - GOL DELLA ROMA. Neanche il tempo di finire di esultare che Felix ha già trovato la doppietta e il gol dello 0-3: altro errore in fase di costruzione del Pescara, per l'attaccante della Roma è un gioco da ragazzi trovare il secondo gol di giornata.

15' - GOL DELLA ROMA. I giallorossi trovano il raddoppio grazie allo splendido assolo di Felix, che parte largo a sinistra, salta un uomo e poi trova il gol con un tiro a giro.

10' - Gioco fermo. Ndiaye è stato colpito da un rinvio di Mastrantonio ed è stato costretto a uscire momentaneamente dal campo. Niente di grave per il difensore della Roma.

4' - GOL DELLA ROMA. Subito giallorossi in vantaggio, ha segnato Voelkerling concludendo forte sul primo palo dopo un errore in disimpegno della retroguardia del Pescara.

2' - Subito un'occasione per il Pescara, errore di Riccardi da cui nasce un contropiede per Delle Monache, che però trova un ottimo Mastrantonio in uscita.

1' - Match al via