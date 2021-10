Roma Primavera, De Rossi: "Due punti persi molto pesanti, ma giornata totalmente positiva"

Dopo il 2-2 con l'Empoli il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso. Le sue dichiarazioni:

Che gara è stata?

“Abbiamo fatto una grandissima partita. Mi piace questo spirito che si è creato tra la 18 e la 19. Ognuno fa sempre il suo, è motivato, è pronto, è una bella cosa per la Roma. Anche se rimane la grossa soddisfazione che buona parte dei ragazzi del settore giovanile che sarà con la prima squadra”.

Roma due volte avanti, due volte raggiunta su rigore. Il primo da rivedere, il secondo completamente inventato.

“Già l’abbiamo visto. Non c’è niente da dire, non voglio dire niente, voglio sottolineare la squadra. Ha fatto quello che doveva fare. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene, non c’è stato un giocatore che ha giocato sotto tono, sia che fosse del gruppo Primavera, sia che fosse del gruppo 18, è stato molto soddisfacente per noi dello staff”.

Grandissima prestazione. Cosa ha detto ai suoi ragazzi? Dopo una prova del genere, non vincere la gara può essere un po’ frustrante.

“Gli ho fatto solo i complimenti. Loro lo sanno che hanno fatto bene, questi sono piccoli incidenti di percorso. Piccoli mica tanto, sono due punti persi molto pesanti per la classifica. Ma, ripeto, questa è una giornata totalmente positiva. Non ci soffermiamo su queste due cose molto negative a livello sportive, che però sono accadute”.

Ha ricordato le convocazioni in prima squadra, ma anche è giusto sottolineare 8 ragazzi del 2004 in campo in una partita Primavera.

“Già, l’ho appena sottolineata questa sinergia, questo spirito che si è creato tra i due gruppi. C’è una competizione sportiva, ma c’è pure una solidarietà tra di loro, si aiutano l’uno con l’altro, lo si capisce da come coprono il campo, da come giocano tatticamente”.

Questa è una risposta molto confortante.

“Sì, molto confortante. Adesso ci riposiamo un pochino. A livello nervoso abbiamo dato più oggi che in altre partite. Iniziamo a preparare Bergamo da domani, un’altra partita difficile e impegnativa. Stiamo parlando di un settore giovanile che è cresciuto tantissimo. La possiamo sommare a quella con l’Inter”.

(asroma.com)

