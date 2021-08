Primavera, Tripi: "Il gruppo è forte, siamo molto contenti di come abbiamo iniziato" (VIDEO)

Dopo la vittoria per 4-0 sul Torino al debutto nel campionato Primavera, ha parlato ai microfoni della tv giallorossa il capitano Tripi che dopo il pre-campionato vissuto con la prima squadra è tornato a guidare la formazione giovanile di Alberto De Rossi: "Siamo molto contenti di come siamo partiti quest'anno, sapevamo che qui a Torino non era facile, non lo è mai stato. Partire 4-0 fuori casa è un gran risultato".

Tanta solidità, ripartire: questa è l'indicazione del mister?

"Quello sicuramente, dobbiamo essere compatti e quando ripartiamo andare al doppio rispetto agli altri. Siamo contenti di non aver subito gol e dobbiamo andare avanti"

Che stagione può essere per te e per il gruppo?

"Sono molto contento dell'esperienza fatta con la prima squadra, adesso che sto qui con la Primavera darò tutto me stesso. Il gruppo è forte, punteremo a prendere tutto ciò che meritiamo"