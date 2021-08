Primavera, TORINO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Giallorossi vicini al gol del vantaggio, Gregori salva sulla lina

LAROMA24.IT - La Roma Primavera è pronta a iniziare una nuova stagione e vuole farlo con il piede giusto. I ragazzi di Alberto De Rossi infatti scenderanno in campo contro il Torino di mister Coppitelli nella prima giornata del campionato Primavera. I granata lo scorso anno hanno terminato il loro campionato al tredicesimo posto, mentre i giallorossi sono arrivati quarti e alla fase finale valida per lo scudetto sono stati costretti ad arrendersi all'Atalanta. Inizia ora una nuova stagione, in cui la Roma Primavera vuole lasciare il segno.

IL TABELLINO

TORINO: Milan; Pagani, Gregori, Savini, Akhalaia, Di Marco, Baeten, Stojković, Reali, Lindkvist, Giorcelli.

A disp.: Vismara, Maugeri, Gymah, Rettore, Amadori, Ciammaglichella, Garbett, Dolcini, Chiarlone, Calò, Antolini, Cesari.

All: Coppitelli.

ROMA: Mastrantonio; Evangelisti, Tripi, Feratovic; Missori, Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Volpato; Persson, Felix.

A disp.: Berti, Baldi, Vicario, Morichelli, Satriano, Di Bartolo, Cassano, Dicorato, Zajšek, Rocchetti, Ngingi, D'Alessio.

All: De Rossi.

Arbitro: Andrea Calzavara. Assistenti : Davide Conti; Marco Sicurello.

LIVE

PRIMO TEMPO

15' - Giallorossi vicini al gol del vantaggio con Felix. L'attaccante salta il portiere, la palla gli rimbalza addosso e schizza verso la porta vuota ma è bravo Gregori a salvare sulla linea e negare il gol del vantaggio ai giallorossi.

11' - Torino pericoloso da fuori area con Akhalaia, ma è bravo Mastrantonio a neutralizzare il tiro.

10' - Dopo una partenza esplosiva adesso è il Torino a fare la partita, che schiaccia la Roma nella propria metà campo e va a caccia del gol del vantaggio.

2' - Giallorossi vicino al gol del vantaggio con Felix, che in area di rigore viene fermato in uscita da Milan.

1' - Inizia la partita.