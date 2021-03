VIDEO - Le reti di Pastore e Milanese nella partitella di oggi

Ultimo giorno di allenamento della settimana per la Roma che da domani godrà di tre giorni di riposo, prima di ritrovarsi al "Fulvio Bernardini" lunedì prossimo. E nella seduta odierna i calciatori rimasti a disposizione di Fonseca durante la pausa per le Nazionali si sono sfidati con la formazione Primavera in una partita in cui si sono visti i gol di Pastore e Milanese.

? Pastore

? Milanese ⚽️ Due dei marcatori della partitella andata in scena oggi a Trigoria ?#ASRoma pic.twitter.com/aEWNqNUOmb — AS Roma (@OfficialASRoma) March 25, 2021