Roma Primavera, De Rossi: "Dà fastidio perdere punti così" - Morichelli: "Meritavamo di più"

ROMA TV - Dopo il pari col Sassuolo, ai microfoni dell'emittente di casa giallorossa è intervenuto il difensore della Roma Primavera, Raul Morichelli. Le sue dichiarazioni:

L'1-1 è il risultato più giusto?

"Penso che meritavamo di più, il pari a noi deve rodere".

La difesa si è fatta sorprendere sul pareggio.

"Forse avevamo ancora la testa al gol siglato. È una disattenzione che ci è costata cara".

Dove la Roma ha fatto meglio del Sassuolo?

"Nel gioco, nell'essere stati propositivi e nel proporre un calcio offensivo con più idee".

Per te è un buon momento.

"Mi sono fatto trovare pronto, questo è importante per la squadra e per me".

Meglio la ripresa?

"Nel primo tempo è stata una partita bloccata, forse loro avevano fatto più nel gioco e non nelle occasioni. Nel secondo tempo meritavamo di più".

A seguire ha parlato anche l'allenatore giallorosso Alberto De Rossi:

È stata una partita diversa dalle altre, la Roma è stata paziente e poi c'è stata una disattenzione che non ti aspetti.

"Invece è ripetitiva perché ci è successo in altre 5-6 partite, stiamo lasciando punti dietro. È vero che se i ragazzi vincono, perdono o pareggiano fanno esperienza, ma partecipiamo ad un campionato. Perdere punti in questa maniera dà fastidio".

Morichelli ha detto che nell'occasione del pari stavano forse pensando al gol segnato.

"Non credo. Il calcio d'angolo è un fondamentale, per noi diventa una difficoltà enorme, in questo momento insormontabile. Abbiamo perso tanti punti. Facciamo tanta fatica, il campionato è equilibrato e i ragazzi hanno rotto l'equilibrio con abnegazione. È inammissibile".

Senza Bove e Zalewski, è mancato Milanese nel primo tempo? Meglio la ripresa?

"Anche il primo tempo, giocando come giochiamo noi, la squadra ha concesso poco. Il Sassuolo, che è forte, ha tirato in porta una sola volta. Non posso metterli a provare i calci da fermo in tutti gli allenamenti, serve attenzione. Ci mettiamo tanta energia, ma nel secondo tempo una palletta è entrata in area di rigore e abbiamo preso gol".

Nella ripresa la squadra si è espressa bene. Il cambio sugli esterni Ciervo-Providence?

"Entrambi danno il massimo su una fascia, ma le fasce sono due e dobbiamo alternarli. Volevo mettere più muscoli perché Paz la stava mettendo sul muscolare e Ciervo stava soffrendo. Era solamente un cambio di zona. Il rammarico aumenta, si riesce a rompere l'equilibrio in una partita così difficile e poi si vanifica".

È un campionato più equilibrato?

"L'ho detto, è il terzo anno che ho percepito questo campionato. È un vantaggio per la formazione dei ragazzi. Le società costruiscono squadre più competitive. Partecipi ad una competizione sportiva e quando meriti di vincere, devi farlo. Dà fastidio, soprattutto ai ragazzi".