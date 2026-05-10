Serie A Femminile, Sassuolo-Roma: le neroverdi omaggiano le campionesse d'Italia con il pasillo de honor (VIDEO)

La Roma di Luca Rossettini scende in campo per la penultima giornata di Serie A Femminile e oggi alle ore 15 è ospite del Sassuolo. Le giallorosse sono già certe della vittoria dello Scudetto (il terzo della loro storia) dopo il successo casalingo per 2-0 contro la Ternana e si trovano in vetta alla classifica con 49 punti (+6 sull'Inter seconda), mentre le neroverdi sono none a quota 17. Poco prima del calcio d'inizio le padrone di casa si sono rese protagoniste di un gesto davvero splendido e hanno voluto omaggiare le campionesse d'Italia con un pasillo de honor.



