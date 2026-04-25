Femminile, Rossettini: "Avevamo un conto aperto con la Juventus" - Greggi: "Abbiamo dato il 200%, restiamo con i piedi per terra"

Luca Rossettini e Giada Greggi, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito all' importantissima vittoria per 0-1 in casa della Juventus . Ecco le loro parole.

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una vittoria importantissima, una vittoria voluta. Che significato ha?

"Era quello che volevamo. Con la Juventus avevamo un conto aperto da inizio stagione. Penso che oggi la crescita della squadra sia sotto gli occhi di tutti: abbiamo provato a imporre fin dall'inizio il nostro gioco contro una squadra fortissima. Il gol è stato la ciliegina sulla torta. Le occasioni che abbiamo avuto dopo lasciano un po' il rammarico, per la possibilità di chiudere la partita, ma questa è la storia della nostra stagione: grande cuore, sofferenza, grande voglia di andare oltre l'ostacolo quando il momento è difficile. Questo dimostra che i nostri valori sono vicini a quelli delle altre. Difficilmente ci è capitato di vincere tanto a poco, con più di due gol di scarto, e questo dà ulteriore merito al lavoro di queste ragazze, che è stato straordinario".

Questo successo con la Juventus fa sicuramente capire la crescita che c'è stata, visto che i precedenti scontri erano finiti con una sconfitta e poi con un pareggio. Mentre oggi finalmente portiamo a casa i 3 punti.

"Sono delle giocatrici che hanno compiuto un percorso straordinario. Se oggi volessi segnalare qualche migliore in campo, non saprei da chi iniziare, però oltre al miglioramento delle singole c'è la crescita di una squadra, di un collettivo che ha imparato tante cose durante questa stagione: ha costruito qualcosa di importante, ha imparato a giocare sull'entusiasmo, a soffrire, a essere cinico, a tenere duro negli ultimi minuti, come ci è capitato tante volte, a Milano come oggi. Devo dire che sono orgoglioso di queste ragazze, perché danno grande soddisfazione, si mettono a disposizione e vanno sempre forte. C'è ancora da fare tanto, c'è da crescere, c'è grande margine, e questo è qualcosa che ci stimola ad andare avanti nel nostro lavoro quotidiano".

(asroma.com)

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GREGGI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una vittoria voluta e cercata.

"Ha un significato importante perché siamo quasi alla fine. Ovviamente siamo ancora con i piedi per terra perché mancano altre partite, però abbiamo lottato con tutte noi stesse, abbiamo messo il 200%, sia chi stava dentro che chi stava fuori. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante".

Quali sono state le difficoltà durante la partita?

"Sapevamo che avremmo incontrato una squadra forte con individualità importanti, sono una squadra devastante. È normale avere difficoltà durante la partita ma noi siamo rimaste compatte, unite e abbiamo lavorato di squadra".

Ora appuntamento al Tre Fontane per Roma-Ternana.

"Un'altra partita importante da non sottovalutare e giocare con umiltà perché sarà un'altra partita difficile".

(asroma.com)