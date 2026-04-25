LIVE - Serie A Women, JUVENTUS-ROMA 0-0: annullato il vantaggio alle bianconere (FOTO)

La Roma di Rossettini scende in campo a Biella contro la Juventus con la possibilità di conquistare matematicamente il terzo scudetto della sua storia. Le giallorosse, attualmente a +6 sull'Inter, devono ottenere i tre punti nella sfida odierna e sperare in una contemporanea sconfitta delle nerazzurre contro il Genoa, ultimo in classifica. In caso di arrivo a pari punti, Giugliano e compagne resterebbero comunque avanti grazie al vantaggio negli scontri diretti.
Il tecnico Rossettini conferma il modulo 4-2-3-1. In porta gioca Baldi, difesa composta da Thogersen, Antoine, Oaldipo e Bergamaschi. In mediana agiscono Pandini e la capitana Giugliano, mentre il pacchetto di trequartisti alle spalle di Viens è formato da Greggi, Haavi e Dragoni.
TABELLINO
JUVENTUS (3-4-3):Rusek; Carbonell, Kullberg, Schatzer; Capeta, Beccari, Walti, Vangsgaard; Thomas, Salvai,Lenzini.
A disp.: De Jong, Perry, Harviken, Rosucci, Bonansea, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen.
All. Massimiliano Canzi
ROMA (4-2-3-1): Baldi; Thogersen, Antoine, Oaldipo, Bergamaschi; Pandini, Giugliano; Greggi, Haavi, Dragoni; Viens.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Csiki, Brennskag-Dorsin, Corelli, Rieke, Babajide, Galli, Piekarska.
All. Luca Rossettini
Arbitro: Riccardo Dasso. Assistenti: Turra - Chimento. Quarto Ufficiale: Saffioti. Operatore FVS: D'Ambrosio Giordano.
CRONACA
52' - Vaansgard entra in area ed Oladipo cade. La bianconera serve Capeta che supera Baldi. Gol annullato dopo revisione per fallo di Vaansgard su Oladipo.
45' - Inizio secondo tempo con un cambio per la Roma: fuori Pandini, dentro Csiki.
45'+6' - Fine primo tempo.
45'+4' - Viens scarica per Giugliano, che tenta la conclusione ma non inquadra la porta.
45'+3' - La Roma continua a controllare il gioco, non concedendo spazi alle bianconere.
42' - Bonansea crossa per Capeta, che prova di testa ma Baldi recupera la sfera.
33' - Schatzer crossa dall'angolo, Baldi esce malamente e Carbonell non riesce a controllare.
29' - Dopo check, l'arbitro non assegna il rigore.
27' - Vangsgaard in area, Oladipo non riesce a chiudere; Baldi interviene. Check in corso per un possibile rigore.
22' - Bonansea supera Pandini, crossa, ma Vangsgaard non inquadra la porta.
20' - Cambio per la Juventus: Beccari esce, Bonansea entra.
19' - Haavi crossa, ma il pallone sfiora Viens e finisce tra le braccia di Rusek.
17' - Gioco fermo per l'infortunio di Beccari, trasportata in barella. In corso un Cooling Break.
14' - Ammonizione per Bergamaschi per fallo su Beccari.
13' - Haavi crossa per Dragoni, il cui tiro di precisione con il destro non trova la porta.
6' - Juventus in attacco nell'area giallorossa, Antoine chiude in fallo laterale.
4' - Giugliano passa a Thogersen, che cerca Haavi, ma la palla sfugge al secondo palo.
1' - Inizia il match.