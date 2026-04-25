LIVE - Serie A Women, JUVENTUS-ROMA 0-0: annullato il vantaggio alle bianconere (FOTO)

La Roma di Rossettini scende in campo a Biella contro la Juventus con la possibilità di conquistare matematicamente il terzo scudetto della sua storia. Le giallorosse, attualmente a +6 sull'Inter, devono ottenere i tre punti nella sfida odierna e sperare in una contemporanea sconfitta delle nerazzurre contro il Genoa, ultimo in classifica. In caso di arrivo a pari punti, Giugliano e compagne resterebbero comunque avanti grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Il tecnico Rossettini conferma il modulo 4-2-3-1. In porta gioca Baldi, difesa composta da Thogersen, Antoine, Oaldipo e Bergamaschi. In mediana agiscono Pandini e la capitana Giugliano, mentre il pacchetto di trequartisti alle spalle di Viens è formato da Greggi, Haavi e Dragoni.





TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3):Rusek; Carbonell, Kullberg, Schatzer; Capeta, Beccari, Walti, Vangsgaard; Thomas, Salvai,Lenzini.

A disp.: De Jong, Perry, Harviken, Rosucci, Bonansea, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen.

All. Massimiliano Canzi

ROMA (4-2-3-1): Baldi; Thogersen, Antoine, Oaldipo, Bergamaschi; Pandini, Giugliano; Greggi, Haavi, Dragoni; Viens.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Csiki, Brennskag-Dorsin, Corelli, Rieke, Babajide, Galli, Piekarska.

All. Luca Rossettini

Arbitro: Riccardo Dasso. Assistenti: Turra - Chimento. Quarto Ufficiale: Saffioti. Operatore FVS: D'Ambrosio Giordano.

CRONACA

52' - Vaansgard entra in area ed Oladipo cade. La bianconera serve Capeta che supera Baldi. Gol annullato dopo revisione per fallo di Vaansgard su Oladipo.

45' - Inizio secondo tempo con un cambio per la Roma: fuori Pandini, dentro Csiki.

45'+6' - Fine primo tempo.

45'+4' - Viens scarica per Giugliano, che tenta la conclusione ma non inquadra la porta.

45'+3' - La Roma continua a controllare il gioco, non concedendo spazi alle bianconere.

42' - Bonansea crossa per Capeta, che prova di testa ma Baldi recupera la sfera.

33' - Schatzer crossa dall'angolo, Baldi esce malamente e Carbonell non riesce a controllare.

29' - Dopo check, l'arbitro non assegna il rigore.

27' - Vangsgaard in area, Oladipo non riesce a chiudere; Baldi interviene. Check in corso per un possibile rigore.

22' - Bonansea supera Pandini, crossa, ma Vangsgaard non inquadra la porta.

20' - Cambio per la Juventus: Beccari esce, Bonansea entra.

19' - Haavi crossa, ma il pallone sfiora Viens e finisce tra le braccia di Rusek.

17' - Gioco fermo per l'infortunio di Beccari, trasportata in barella. In corso un Cooling Break.

14' - Ammonizione per Bergamaschi per fallo su Beccari.

13' - Haavi crossa per Dragoni, il cui tiro di precisione con il destro non trova la porta.

6' - Juventus in attacco nell'area giallorossa, Antoine chiude in fallo laterale.

4' - Giugliano passa a Thogersen, che cerca Haavi, ma la palla sfugge al secondo palo.

1' - Inizia il match.