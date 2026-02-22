Femminile, INTER-ROMA 0-1: Viens firma la sfida al vertice. Giallorosse prime a +6 dalle nerazzurre

La Roma Femminile vince una partita fondamentale in chiave scudetto a Milano contro l'Inter, nello scontro valevole per la 15' giornata di Serie A. La squadra di Rossettini, che ha perso la Giuliano, uscita in barella al 69', è riuscita ad imporsi contro la seconda della classe, riuscendo a gestire il vantaggio maturato nel primo tempo, grazie al gol di Viens (33'), portandosi così, a sette giornate dalla fine, a +6 dalla squadra di Piovani. L'inter perde dunque la prima partita del 2026, interrompendo la striscia di 8 vittorie di fila.
TABELLINO
ROMA (4-3-3): Baldi; Veje, Heatley, Oladipo, Bergamaschi; Greggi, Csiki, Giugliano (69 Brennskag-Dorins); Dragoni (87' Rieke), 7 Viens (87' Corelli), 22 Pandini (59' Thogersen).
A disposizione: Lukasova, Antonie, Valdezate, Brennskag-Dorins, Haavi, Corelli, Thogersen, Rieke, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska.
All. Luca Rossettini
INTER (3-5-2): Rúnarsdottir; Bowen (84' Tomaselli), Milinkovic, Andrés; Glionna, Magull (59' Polli), Csiszar (74' Detruyer), Vilhjalmsdottir (84' Tomasevic), Schough (74' Merlo); Bugeja, Wullaert.
A disposizione: Ivarsdottir, Belli, Pleidrup, Santi, Polli, Merlo, Robustellini, Tomasevic, Detruyer, Tomaselli, Bartoli, Consolini.
All. Gianpiero Piovani
Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Sicurello; De Luca. Quarto Ufficiale: Matteo. Operatore FVS: Morea
Reti: 33' Viens
Ammonizioni: Shukurat
Cronaca
99' - Finisce la partita
47' - Finisce il primo tempo
33' - GOOOLL DELLA ROMA! Dragoni ci prova con il mancino e sulla respinta del portiere dell'Inter arriva il tap-in vincente di Viens