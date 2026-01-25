Femminile, Valdezate: "Avevamo bisogno di questa vittoria. Derby? Siamo pronte"

Oihane Valdezate, difensore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 0-1 in casa del Genoa in occasione dell'undicesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole.

VALDEZATE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una vittoria importantissima, arrivata al termine di una partita molto faticosa.

"Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Dopo la gara di Coppa Italia avevamo bisogno di questi tre punti per stare ancora lassù in classifica, con questo margine rispetto alle altre. E ne avevamo bisogno anche in vista della gara di mercoledì, per giocare con più motivazione e con più voglia di vincere".

È una partita che finisce senza gol per la difesa. Da difensore, ha sempre un significato in più.

"Sì, ovviamente. Se gli avversari non segnano, per la difesa è qualcosa di positivo, perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Comunque, so che dobbiamo ancora migliorare in tante cose. Ma almeno siamo contente di aver vinto e di avere mantenuto la porta inviolata".

Ora c'è una partita importante: il derby in casa. L'andata è finita 0 a 0, è un ritorno che vale la semifinale di Coppa Italia.

"Secondo me siamo pronte. Abbiamo giocato già il derby, anche in campionato in casa, e sappiamo che la gente starà con noi. Partiamo con questo vantaggio di giocare a casa. Dopo questa vittoria, ci arriviamo ancora meglio fisicamente. La squadra sta bene, è pronta. Speriamo che sia una partita bella, di vincerla e andare avanti".

(asroma.com)