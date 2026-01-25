Femminile, GENOA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Match al via

Alle 12:30 la Roma Femminile allenata da mister Rossettini scenderà in campo in casa del Genoa per un match di Serie A Femminile. Il tecnico delle giallorosse ha scelto di puntare sul tridente composto da Dragoni, Dorsin e Viens. A centrocampo solito trio Rieke-Giugliano-Greggi.
IL TABELLINO
GENOA: Forcinella; Cuschieri, Sondergaard, Cinotti, Bahr, Curraj, Acuti, Lie Eghdami, Hilaj, Giles, Vigilucci;
A disp.: Korenciova, Lipman, Bettalli, Abate, Ferrara, Bargi, Monterubbiano, Georgsdottir, Giacobbo, Mele, Massa, Lucafò.
All.: De la Fuente.
ROMA: Baldi; Thogersen, Valdezate, Heatley, Veje; Rieke, Giugliano, Greggi; Dragoni, Dorsin, Viens.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Antoine, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Pierkarska, Pandini, Babajide, Corelli, Galli.
All.: Rossettini.
Arbitro: Gauzolino. Assistenti: Rinaldi-Bianchi. IV Ufficiale: Camia. Operatore FVS: Cufari.
LA CRONATA DEL MATCH
Primo tempo
5' - Greggi ci prova dalla distanza, Forcinella blocca.
1' - Match al via.