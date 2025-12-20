Rossettini: "La Coppa Italia ora è importante. Non c'è da sperimentare, schiererò la miglior formazione"

Archiviata l'avventura europea, la Roma Femminile si concentra sugli obiettivi nazionali. Domani alle 13:30, le giallorosse affronteranno il Lumezzane in trasferta per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla vigilia del match, il tecnico Luca Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club.

Sarà la partita di Coppa Italia, arrivare in fondo alla competizione è uno degli obiettivi che vi siete prefissati?

"L'obiettivo al momento è arrivare ai quarti, ma è una competizione che vogliamo fare bene. Eravamo partiti con lo stesso approccio in Women’s Cup: ragionare partita dopo partita. Vale lo stesso per questa competizione, chiaramente non essendoci più la Women’s Champions League diventa importante poter andare avanti anche in Coppa Italia, oltre che proseguire con le ottime prestazioni in campionato".

La difficoltà della partita può essere riuscire a trovare la giusta concentrazione e le riserve di energia dopo un ciclo così impegnativo?

"Ogni partita ha le sue difficoltà, loro chiaramente vorranno fare una bella partita contro una squadra importante che sta facendo un bel cammino in serie A. Sono una buona squadra con un buon percorso in serie B quindi dovremo affrontare la partita in maniera seria e responsabile. Sicuramente veniamo da un ciclo importante e dobbiamo recuperare le energie, ma questo non deve essere un alibi. Schiereremo la miglior formazione possibile per provare a passare il turno".

Sarà l’occasione per sperimentare o far giocare chi ha avuto meno minutaggio?

"Non c'è da sperimentare, sappiamo cosa possono dare le ragazze. Sicuramente faremo qualche cambio, ma l'obiettivo è sempre quello di fornire una buona prestazione, in linea con quello che le ragazze hanno già dato, e passare il turno. Chi andrà in campo sarà una titolare e farà il suo meglio per per aiutare la squadra e le compagne a vincere la partita".

