Dragoni: "Ci siamo riscattate nel modo migliore. Non sono state settimane facili per me, ringrazio le mie compagne che mi sono state vicino"

Protagonista in campo con un gol lampo che ha spianato la strada alla vittoria contro la Ternana, Giulia Dragoni ha commentato ai media ufficiali del club il successo per 2-0 che permette alla Roma di chiudere il 2025 al primo posto in classifica.

Un successo importantissimo per chiudere la Serie A nel 2025 al primo posto.

"Sì, assolutamente, è stata fondamentale. Ora ci concentriamo sul campionato, sulla Coppa Italia, siamo contentissime di aver chiuso la Serie A così".

Una vittoria arrivata dopo alcune partite difficili e impegnative.

"Ci siamo prese la rivincita, ci siamo riscattate nel miglior modo possibile, non siamo cadute nelle loro provocazioni, sono grata di aver compagne così e di aver preso i tre punti".

Hai segnato un gol lampo.

"Non mi sono resa conto di averlo fatto. Non sono state settimane facili per me, sono grata alle mie compagne che mi sono state vicino, sarò grata a tutto lo staff e alla dirigenza per essermi state accanto in questo momento particolare".

