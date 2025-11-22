Femminile, Rossettini: "Delusi dalla Champions, vogliamo riscattarci. Contro il Como sarà difficile"

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Como, valida per la settima giornata di Serie A e in programma alle ore 12:30. Ecco le sue parole.

Il ciclo impegnativo di novembre sta per giungere al termine, ma resta l’ultimo impegno contro il Como, prima delle sosta delle nazionali. Come ci arriva la squadra?

"La squadra ci arriva delusa per il risultato della trasferta di Champions, ma con grande voglia di riscatto e consapevole che è l'ultima partita di questo ciclo ed è una grande occasione per arrivare alla sosta delle nazionali al primo posto. Quindi con questa consapevolezza, e con la rabbia di chi non ha raccolto quanto meritava, cercheremo di vincere una partita importante come quella che ci aspetta".

Le fatiche delle due trasferte consecutive rientrano tra gli elementi di cui tener conto nelle scelte di formazione?

"Le formazioni di ogni partita tengono conto di tutti gli aspetti quindi minutaggi, recuperi e piccoli acciacchi. Anche in questo match, valuteremo tutto e come abbiamo sempre fatto cercheremo di mettere la miglior formazione possibile per vincere la partita. Tenendo conto anche dei cambi che spesso ci hanno dato una marcia in più a gara in corso per poter raggiungere il risultato sperato. Il Como è secondo in classifica, viaggia sulle ali dell’entusiasmo".

Che tipo di sfida immagina?

"Il Como è una squadra forte che mi ha impressionato molto quest'estate in pre campionato. È fisica, tecnica, con una chiara idea di gioco, ha un allenatore pragmatico che sa perfettamente cosa vuole e ha dato un'identità precisa alla squadra. Penso che sarà una partita difficile per noi, sotto diversi aspetti, però avremo le nostre opportunità e cercheremo di giocarcele fino all'ultimo minuto".

