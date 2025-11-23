Femminile, Como-Roma: 200 presenze in giallorosso e in Serie A per Greggi

23/11/2025 alle 12:59.
La Roma Femminile vuole dimenticare il deludente pareggio ottenuto in casa dell'OH Leuven in Champions League e affronta il Como nel big match della settima giornata di Serie A. Partita speciale per la centrocampista Giada Greggi, la quale raggiunge quota 200 presenze con la maglia giallorossa e tocca il traguardo delle 200 partite nel massimo campionato italiano. "Daje, Giada!", i complimenti della Roma su X.