Serie A Femminile, COMO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Annullato il gol di Di Guglielmo per fuorigioco (FOTO e VIDEO)

23/11/2025 alle 11:41.
La Roma Femminile vuole dimenticare il deludente pareggio ottenuto in casa dell'OH Leuven in Champions League e oggi alle ore 12:30 affronta il Como nel big match della settima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al primo posto in classifica con 15 punti, mentre i lariani sono terzi a quota 12.

IL TABELLINO

COMO: Gilardi; Marcussen, Rizzon, Howard, Cecotti; Madsen, Vaitukaiyte, Pavan; Kramzar, Bernardi, Nischler.
A disp.: Schroffenegger, Bergersen, Kerr, Chidiac, Berisha, Sagen, Szabò, Picchi, Marchiori, Ruma, Lehmann.
All.: Sottili.

ROMA: Baldi; Bergamaschi, Di Guglielmo, Oladipo, Valdezate; Greggi, Rieke, Giugliano; Viens, Pilgrim, Corelli.
A disp.:
All.: Rossettini.

Arbitro: Frasynyak. Assistenti: Romagnoli - Gennuso. IV Ufficiale: Isoardi. Operatore FVS: Mezzalira.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

38' - Che occasione per la Roma! Giugliano si trova a tu per tu con Gilardi, ma non riesce a trovare la freddezza necessaria per segnare il gol del vantaggio.

27' - Ci prova Viens, tiro centrale.

13' - Di Guglielmo sblocca la gara, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco e annulla la rete delle giallorosse.

12' - Ci prova Pilgrim con il destro, conclusione deviata in angolo.

8' - Conclusione di destro di Madsen, palla ampiamente sopra la traversa.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

11:50 - Riscaldamento in corso.



11:30 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Rossettini.


11:11 - La Roma è arrivata allo Stadio Ferruccio di Seregno.