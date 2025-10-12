Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale doppio. Serviva una scossa, la squadra ha tirato fuori orgoglio e cuore"

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in seguito alla grande vittoria in rimonta per 1-2 in casa del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Una vittoria arrivata all’ultimo minuto, che dimostra il carattere di questa squadra.

"Sì, penso che valga doppio proprio per questa ragione. Avevamo bisogno di una scossa, non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo fatto una partita giusta, battendo colpo su colpo contro una squadra forte, con qualità, con grande velocità davanti. Però abbiamo fatto fatica a trovare il gol e lo abbiamo subito su un altro calcio piazzato. Poi penso che sia venuto fuori l’orgoglio e il cuore che erano le due qualità che oggi dovevano prevalere sopra ogni cosa. Quindi sono contento per loro perché se lo meritano, stanno dando tanto ci voleva un cambio di marcia in questo momento. Adesso ci godiamo la vittoria e pensiamo a mercoledì".

Cosa significa questa vittoria? Prime due partite in campionato, due vittorie, è un cammino che si avvia sulla strada giusta.

"È solo l'inizio di un percorso che abbiamo iniziato da due mesi con tante giocatrici giovani, nuove al campionato, nuove anche a certe competizioni come la Champions che stiamo affrontando per la prima volta e quindi non cambia niente. Quello che pretendo sempre, e che oggi mi hanno dato le ragazze, è grande disponibilità, grande voglia e orgoglio per indossare questa maglia e il cuore che oggi hanno messo sopra ogni cosa".

Un po' il pensiero andava anche alla Champions League, visto che mercoledì arriva il Barcellona al Tre Fontane e sarà sicuramente una partita molto impegnativa.

"Il pensiero alla Champions League passava da questa partita, perché far bene questa partita vuol dire presentarci mercoledì col Barcellona in un certo modo. Fare una prestazione non sufficiente sotto alcuni aspetti voleva dire passare tre giorni difficili prima della partita, adesso ci godiamo la vittoria e poi pensiamo alla partita con il Barcellona che avrà le sue grandi difficoltà".

