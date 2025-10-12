Serie A Femminile, MILAN-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Cinque cambi per Rossettini, Dragoni e Corelli dal 1'

Dopo aver vinto all'esordio per 4-0 contro il Parma, la Roma Femminile di Luca Rossettini torna in campo per la seconda giornata di Serie A e oggi alle ore 12:30 è ospite del Milan. Le giallorosse vogliono dimenticare la sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid in Champions League e vanno a caccia del secondo successo consecutivo in campionato, proprio come le rossonere.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Heatley, Veje; Giugliano, Pandini, Dragoni; Corelli, Viens, Pilgrim.
A disp.: Soggiu, Mazzocchi, Di Guglielmo, Oladipo, Thogersen, van Diemen, Greggi, Kuhl, Rieke, Pante, Haavi, Galli.
All.: Rossettini.
Arbitro: Migliorini. Assistenti: Bettani - De Tommaso. IV Uomo: Vincenzi.
PREPARTITA
11:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
11:16 - Squadra arrivata al Fiorenzuola d’Arda.
