Femminile, Rossettini: "Ci tenevamo a dare una gioia ai tifosi" - Dragoni: "Siamo una grandissima squadra. Il gol? Tanta emozione dopo mesi difficili"

La Roma Femminile batte 4-0 il Parma nel match valido per la prima giornata di Serie A e al termine della partita Luca Rossettini e Giulia Dragoni, rispettivamente allenatore e calciatrice del club giallorosso, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società. Ecco le sue parole.

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Iniziare con una vittoria era la cosa più importante per un ciclo di partite intenso.

"Sì, era importante prima di tutto per scrollarsi di dosso un po' la grande delusione della finale con la Juventus. Era la partita di esordio in campionato, in casa nostra, ci tenevamo a dare una gioia ai nostri tifosi, abbiamo mostrato una prova di carattere, personalità e qualità".

Tanti gol segnati, quattro, zero subiti. Si può dire la partita perfetta?

"Non la partita perfetta perché anche oggi abbiamo commesso degli errori, ci sono delle cose che hanno funzionato meno, ma è una nostra prerogativa portare tante giocatrici in zona gol, abbiamo fatto quattro reti, ne potevamo fare altre, però ci sono aspetti da migliorare come li dovevamo migliorare con la Juventus. Con le bianconere li abbiamo pagati, in altre partite abbiamo la possibilità di essere graziati in certi modi. Sicuramente è stata un'ottima gara, una buona prestazione per andare avanti nel lavoro".

Il rientro di Dragoni è senza dubbio importante in vista del prossimo ciclo di partite.

"Sì, era importante per lei ritrovare il campo, ha anche segnato, siamo contenti per lei. Il fatto di averla a disposizione con questa voglia, questa felicità che mette nelle giocate, ci dà occasioni in più per provare a metterla in campo".

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE

DRAGONI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Inizia il campionato con una vittoria, era importante iniziare con il piede giusto.

"Sì, era molto importante, in alcune partite ci siamo rilassate un po' ma adesso siamo cariche, andiamo a mille, siamo una grandissima squadra".

Tornare al gol al Tre Fontane, che emozione è stata?

"Tantissime emozioni. Sono stati mesi difficili, sono contenta per mia mamma che era qui in tribuna e per la vittoria ottenuta dalla squadra".

Servirà questa continuità per la stagione?

"Servirà questa continuità, ma io sono fiduciosa, siamo un grande gruppo, una grandissima squadra e lo spirito è quello giusto".

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE