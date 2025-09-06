Femminile, il messaggio di Giugliano ai tifosi: "Felicissime di essere tornate a vincere in questo magnifico stadio. Vi aspettiamo per la gara contro lo Sporting!" (VIDEO)

La Roma Femminile vince 1-0 contro il Milan nella seconda giornata della Serie A Women's Cup e resta a punteggio pieno nel Gruppo C. Al termine della partita Manuela Giugliano, capitano della squadra giallorossa, ha mandato un messaggio ai tifosi in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting (in programma giovedì alle 20:30 al Tre Fontane): "Ciao a tutti! Siamo felicissime di essere tornate a vincere in questo magnifico stadio. Siete stati tantissimi e mi raccomando, vi aspettiamo giovedì alle 20:30 per la gara di Champions. Daje, sempre forza Roma!".