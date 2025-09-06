Serie A Woman's Cup, ROMA-MILAN 0-0: fine primo tempo (FOTO e VIDEO)

06/09/2025 alle 14:26.
femminile-roma-milan-squadra-6

DALLO STADIO TRE FONTANE MDR - Dopo la vittoria per 4-2 contro la Ternana nel match d'esordio, la Roma Femminile di Luca Rossettini ospiterà il Milan in occasione della seconda giornata della Serie A Women's Cup. Le giallorosse si trovano in testa al Gruppo C (insieme al Sassuolo) con 3 punti, mentre le rossonere hanno perso all'esordio contro le neroverdi.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Van Diemen, Heatly, Veje; Thogersen, Giugliano, Rieke, Bergamaschi; Kuhl, Haavi; Pilgrim.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Di Guglielmo, Valdezate, Corelli, Oladipo, Greggi, Pante, Pandini, Babajide, Galli, Cherubini.
All.: Rossettini.

MILAN: Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Van Dooren, Cesarini, Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Kyvag.
A disp.: Appiah, Dompig, Donolato, Estevez, Tornaghi.
All. Bakker.

Arbitro: Striamo. Assistenti: Lombardi - Di Berardino. IV Uomo: Zito.

Ammonite: Koivisto (M).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

48' - Fine primo tempo: Roma 0-0 Milan.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Conclusione mancina di Haavi, buona parata di Giuliani.

40' - Giuliani blocca facilmente un cross di Bergamaschi.

38' - Ammonita Koivisto per un fallo su Haavi.

34' - Si riparte.

31' - Cooling break.

29' - Conclusione dalla distanza di Ijeh, il tiro è centrale e Baldi blocca facilmente.

22' - Tiro-cross pericoloso di Thogersen, Giuliani è attenta e accomoda il pallone in calcio d'angolo.

20' - Punizione di Giugliano, il tiro è centrale e Giuliani para senza problemi.

12' - Colpo di testa di Rieke in area piccola sugli sviluppi di calcio d'angolo, palla fuori.

6' - Milan vicino al vantaggio: prima Baldi evita la rete con una buona parata e successivamente la difesa giallorossa salva sulla linea per ben due volte.

4' - Buona ripartenza della Roma, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco di Pilgrim.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

14:21 - Squadra in campo per il riscaldamento.

14:00 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Rossettini.