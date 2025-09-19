Femminile, Bavagnoli: "Orgogliose di giocare la Champions per il quarto anno di fila. La crescita della squadra passa da queste partite"

Betty Bavagnoli, Head of Woman's Football della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito al sorteggio della fase campionato della Women's Champions League. Le giallorosse affronteranno il Barcellona, il Chelsea, il Real Madrid, il ST. Polten, il Valerenga e l'OH Leuven. Ecco le parole della dirigente: "Giocare questa competizione per la quarta stagione di fila rappresenta un orgoglio per tutto il Club, che ha sempre creduto fortemente nella promozione del calcio femminile. Siamo consapevoli che le sfide che ci aspettano saranno difficili ma allo stesso tempo incredibilmente esaltanti: la crescita della squadra passa inevitabilmente per incontri di questo livello. Le calciatrici, l’allenatore, tutto lo staff e i nostri tifosi meritano questo tipo di palcoscenico e la mia speranza è che l’emozione di sfide come queste continuino a raggiungere sempre più bambine che amano questo sport e che sognano di giocare un giorno con la propria squadra del cuore".

(asroma.com)

