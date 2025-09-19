Women's Champions League, il sorteggio della Roma: le giallorosse affronteranno Barcellona, St. Polten e Valerenga in casa e Chelsea, Real Madrid e Leuven in trasferta

Alle 12 a Nyon si è tenuto il sorteggiodella Women's Champions League. Presente anche la Roma Femminile che ieri è riuscita a rimontare la sconfitta subita all'andata contro lo Sporting Lisbona. Le giallorosse non sono l'unica italiana qualificata alla competizione, bensì, c'è anche la Juventus che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto. Quest'anno il format della Champions si è adeguato alla competizione maschile e tutte le squadre sono state divise in un unico girone. Ogni club, poi, disputerà 6 partite (due avversarie per fascia). Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre, chi arriva dal quinto al dodicesimo posto dovrà affrontare un turno di spareggio. Infine, le ultime 6 saranno eliminate.

Fascia 1: Arsenal, Barcellona, Lione, Chelsea, Bayern Monaco, Wolfsburg.

Fascia 2: Paris SG, Real Madrid, Juventus, Benfica, ROMA, St. Polten

Fascia 3: Twente, Valerenga, Paris FC, Manchester United, Atletico Madrid, Leuven

Gli accoppiamenti del girone unico

Chelsea: Barcellona, Wolfsburg, ROMA, St.Polten, Paris FC, Twente.

Bayern Monaco: Arsenal, Barcellona, Juventus, Paris SG, Valerenga, Atletico Madrid.

Lione: Wolfsburg, Arsenal, St. Polten, Juventus, Atletico Madrid, Manchester United.

Wolfsburg: Chelsea, Lione, Paris SG, Real Madrid, Manchester United, Valerenga.

Arsenal: Lione, Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Twente, Leuven.

Barcellona: Bayern Monaco, Chelsea, Benfica, ROMA, Leuven, Paris FC.

Real Madrid: Wolfsburg, Arsenal, ROMA, Paris SG, Paris FC, Twente.

Juventus: Lione, Bayern Monaco, Benfica, St. Polten, Manchester United, Atletico Madrid.

Benfica: Arsenal, Barcellona, Paris SG, Twente, Paris FC.

Paris SG: Bayern Monaco, Wolfsburg, Real Madrid, Benfica, Leuven, Manchester United.

St. Polten: Chelsea, Lione, Juventus, ROMA, Atletico Madrid, Valerenga.

ROMA: Barcellona (in casa), Chelsea (trasferta), St. Polten (in casa), Real Madrid (trasferta), Valerenga (in casa), Leuven (trasferta).

Twente: Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atletico Madrid, Leuven.

Valerenga: Wolfsburg, Bayern Monaco, St. Polten, ROMA, Paris FC, Manchester United.

Leuven: Arsenal, Barcellona, ROMA; Paris SG, Twente, Paris FC.

Manchester United: Lione, Wolfsburg, Paris SG. Juventus, Valerenga, Atletico Madrid.

Atletico Madrid: Bayern Monaco, Lione, Juventus, St. Polten, Manchester United, Twente.

Paris FC: Barcellona, Chelsea, Benfica, Real Madrid, Leuven, Valerenga.