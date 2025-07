Roma Femminile, Bergamaschi: "Porto esperienza e duttilità. Al Tre Fontane atmosfera da brividi" (VIDEO)

Valentina Bergamaschi, nuovo acquisto della Roma Femminile, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le dichiarazioni della calciatrice, che si è legata alla società giallorossa con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma?

"La Roma è sempre stato un club che ho stimato, al quale ponevo grande attenzione. Sono molto felice di essere qui e di essere diventata finalmente una romanista".

Sei una calciatrice d’esperienza anche a livello internazionale, cosa pensi di poter dare alla squadra?

"Quello che vorrei portare è sicuramente la mia esperienza e la mia duttilità. Voglio metterla a disposizione della squadra per rendere al meglio".

Quale posizione esalta di più le tue caratteristiche?

"Diciamo che il motto è sempre giocare, però la posizione che preferisco è a tutta fascia sulla destra. Penso che sia la mia posizione ideale, dove rendo meglio".

Da avversario hai giocato tante partite al Tre Fontane. Che effetto ti faceva il pubblico? Hai pensato già come lo vivrai invece da calciatrice della Roma?

"Ci pensavo notti fa e stavo pensando a quando, da avversario, entravo e tutti cantavano l’inno con queste mega sciarpe che esponevano… La sensazione era veramente da brividi. Ora viverlo con questa maglia penso che aumenterà il desiderio di volerli vedere tutti quanti tifare per noi e magari cantare insieme anche l’inno, perché no?".

Sappiamo che hai avuto modo di parlare brevemente con il mister. Che impressione ti ha fatto e cosa vi siete detti?

"Sono rimasta molto contenta negli scambi di parole che ci siamo dati. Non vedo l’ora di iniziare più carica di prima per continuare a migliorarmi e puntare sull’obiettivo che poi sarà quello della squadra".

Dal punto di vista personale, quali sono le tue aspettative?

"Quello di portare tanto entusiasmo e voglia di combattere, di non arrendersi mai, continuare a migliorarmi e mettere tutta me stessa a disposizione per la squadra".