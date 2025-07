Roma Femminile: ufficiale l'arrivo di Bergamaschi, contratto fino al 2028 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Colpo in entrata in casa Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale l'arrivo di Valentina Bergamaschi e la calciatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Ecco la nota: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Bergamaschi. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Utilizzata prevalentemente come esterna di fascia, Bergamaschi ha giocato nell'ultima stagione nella Juventus laureandosi campionessa d'Italia. Precedentemente, dal 2018 al 2024, era stata un punto di forza del Milan collezionando oltre 100 presenze ufficiali. Nata nel 1997 a Varese, conta anche 64 presenze e 8 reti con la nazionale azzurra, facendo parte inoltre della rosa dell'Europeo di Svizzera del 2025. Per questo nuovo capitolo della carriera, Valentina ha scelto la maglia numero 23. Benvenuta alla Roma, Valentina!".