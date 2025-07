Femminile, Rieke: "La Roma è un club di tradizione e con grande ambizione. Sono pronta a dare il massimo" (VIDEO)

Annalena Rieke, nuovo acquisto della Roma Femminile, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le dichiarazioni della centrocampista centrale, che si è legata alla società giallorossa con un contratto fino al 30 giugno 2029.

Perché hai scelto la Roma?

«È un club molto grande e con tradizione, con grandi ambizioni. Sono molto felice di essere qui».

È la tua prima volta in Italia: cosa ti aspetti da questo campionato?

«Mi aspetto un campionato molto tecnico. Non vedo l’ora che inizi la stagione».

Che tipo di giocatrice sei?

«Penso di essere forte nei duelli e fredda in campo. Do sempre il massimo per la squadra».

Cosa puoi dare alla squadra?

«Penso di poter portare calma e forza nei duelli. Recuperare il pallone a centrocampo e mettere le mie compagne in condizione di segnare».

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

«Voglio adattarmi bene alla squadra e dare il massimo per ottenere dei successi nella prossima stagione».